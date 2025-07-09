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Ларионов назвал двух лучших футболистов в истории России

9 июля, 17:45
3

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, каких игроков считает лучшими в истории российского футбола.

«Величайший футболист в истории России? Я думаю, Аршавин.

Мне нравилась нестандартность его игры. На такие вещи хочется смотреть и не хочется уходить со стадиона. Потому что ты всегда знаешь, что он может сделать на поле что-то необычное.

Если говорить о стабильности игры, а также характере, то для меня это Игорь Акинфеев, который играет прекрасно в течение 20 лет. Поэтому выделю именно этих двоих игроков.

Аршавин – яркий, техничный и умный. Акинфеев – человек, который каждый год стабильно делает свою работу и дает пример молодежи, как надо в этой жизни себя вести и идти к своей цели», – заявил Ларионов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Аршавин Андрей Акинфеев Игорь
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Комментарии (3)
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Semenycch
1752072596
У Ларионова в ЦСКА и потом в Детройте было прозвище - профессор!
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Номэд
1752078109
Ну хоть не рукаку...
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andr45
1752078957
КОНСТИТУЦИЯ РФ Статья 67.1 1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР. Отсюда ответ Ларионова недостаточно корректен) Лучшими игроками России следует назвать ЯШИНА - - Единственного вратаря в истории, получивший «Золотой мяч». - Олимпийского чемпиона 1956 года; - Чемпиона Европы 1960 года; - Пятикратного чемпиона СССР; По сравнению с ним, Аршавин и рядом не стоит)
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