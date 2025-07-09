Селюк описал Захаряна двумя словами

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит, что Арсен Захарян заиграет в Европе.

Сообщалось, что российский полузащитник травмировался на второй тренировке после отпуска.

В «Сосьедаде» отрицают, что это новое повреждение.

«Происходит всe то, что я говорил. Когда ещe что-то про «Челси» появлялось... Какой «Челси»? По нему сразу было видно – не его.

Это вообще коррупционная сделка. После покупки Захаряна почти сразу убрали спортивного директора «Реал Сосьедада». Захарян – стеклянный мальчик.

Думаю, в Сан-Себастьяне сейчас бы его с удовольствием отдали даже без денег. Просто куда-то. Учитывая, сколько московское «Динамо» заработало на нeм, они могут забрать его и попробовать вылечить, подлечить.

За два года в Испании сыграть полторы игры... Видимо, Испания ему не подходит. Даже не с точки зрения футбола, а климата, из-за чего он так всe время ломается.

Или он не режимит. Если человек соблюдает режим, то всe у него хорошо. Потому что Сан-Себастьян – отличное место. Наверное, что-то есть постороннее у него, что отвлекает.

Думаю, ему не суждено проявить себя не только в Испании, но и во всей Европе. После такого он никому не нужен. В России, наверное, ещe сможет», – сказал Селюк.