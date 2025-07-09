Болельщик «Факела» назвал сына в честь клуба

У «Факела» есть болельщик из Бенина – Фатонджи Вильфрид. Он рассказал, как пришел к поддержке клуба.

– Меня зовут Фатонджи Вильфрид, я из Бенина. Ещe у себя на родине я интересовался российским футболом, следил за чемпионатом. Когда поступил в университет в Воронеже, решил узнать, какая футбольная команда представляет город. Так я и познакомился с «Факелом» – и начал следить за матчами ещe до переезда в Россию.

– Говорят, ты назвал своего ребeнка в честь клуба. Это правда? Как появилась такая идея?

– Да, правда. Моего сына зовут Факел. Ему сейчас два месяца. Я дал ему это имя, потому что действительно люблю этот клуб. Каждый раз, когда смотрю на сына, я вспоминаю Россию и особенно мой любимый клуб – «Факел». Это очень личное и дорогое для меня.