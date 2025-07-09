Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов ответил, как нужно наказать Смолова за драку в «Кофемании»

Тихонов ответил, как нужно наказать Смолова за драку в «Кофемании»

9 июля, 14:00
6

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил скандал с участием Федора Смолова.

  • 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
  • В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
  • С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Нельзя его прощать даже после извинений. Я бы ни в коем случае не прощал. Сначала Кокорин, теперь Смолов, а кто будет дальше? У них уже это традиция.

Им надо пример молодeжи показывать, а они такое демонстрируют. Это антипример. Наказание должно быть соответствующим. Это же вообще не первый случай. Лучше бы они нормально в футбол играли.

Надо его наказывать. У нас в своe время Стрельцова ни за что наказали, а он был наш Пеле. А за это тем более наказать надо по полной программе. Это ещe и на камеры попало.

По полной – это штрафы, дисквалификация на год и конфискация зарплаты, ведь им всe равно ни за что платят бешеные деньги. Терпеть не могу российский футбол», – заявил Тихонов.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

Еще по теме:
Селюк объяснил, почему драка в кафе не повлияет на карьеру Смолова: «Он – не футболист» 5
Стало известно, какой тюремный срок грозит Смолову 28
Реакция Мостового на драку Смолова в «Кофемании» 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erybov1965
1752060927
Один из примеров,как излишние деньги или легко доставшиеся - превращают человека в "свинью".
Ответить
lek!
1752060955
Да не стоит так поступать с человеком , понятно сделал плохое . Человек был в настроении под градусом , но не портить же ему жизнь . И удары были если честно , моя сестра сильнее бьет.
Ответить
balam
1752068515
завтра,страшно подумать,в губера стрельнут...правда,Саша?
Ответить
zigbert
1752070052
Можно и наказать но с учётом глубокого расследования этого дела.
Ответить
Интерес
1752070293
...а не сайте "Кофемании" и на баннерах-"Не истолкуйте нас превратно,но морду бьют у нас бесплатно!"
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1752090985
Наказать, отправить его в свинарник тушинский
Ответить
Главные новости
«Торпедо» исключено из РПЛ, ЦСКА купил бразильца, «Спартак» хочет игрока «Твенте» и другие новости
01:29
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
3
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
Все новости
Все новости
Новичок ЦСКА Алвес рассказал о своих сильных качествах
01:11
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
3
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 