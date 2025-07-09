Тихонов ответил, как нужно наказать Смолова за драку в «Кофемании»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил скандал с участием Федора Смолова.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Нельзя его прощать даже после извинений. Я бы ни в коем случае не прощал. Сначала Кокорин, теперь Смолов, а кто будет дальше? У них уже это традиция.

Им надо пример молодeжи показывать, а они такое демонстрируют. Это антипример. Наказание должно быть соответствующим. Это же вообще не первый случай. Лучше бы они нормально в футбол играли.

Надо его наказывать. У нас в своe время Стрельцова ни за что наказали, а он был наш Пеле. А за это тем более наказать надо по полной программе. Это ещe и на камеры попало.

По полной – это штрафы, дисквалификация на год и конфискация зарплаты, ведь им всe равно ни за что платят бешеные деньги. Терпеть не могу российский футбол», – заявил Тихонов.