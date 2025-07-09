«Крылья Советов» арендовали защитника «Динамо»

«Крылья Советов» достигло соглашения с «Динамо» об аренде защитника Ивана Лепского. Он останется в самарском клубе до конца сезона-2025/26.

20-летний Лепский провел за «Динамо» в сезоне-2024/25 8 игр, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Вторую часть сезона он выступал на правах аренды в «Соколе», поучаствовал в 12 встречах за саратовцев и отметился 1 ассистом.

Ранее «Крылья Советов» подписали в качестве свободных агентов вратаря Никиту Кокарева, защитника Сергея Божина, вингера Алексея Сутормина. Также клуб арендовал вингера Вадима Ракова у «Локомотива».