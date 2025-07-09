Экс-игрок «Барселоны» назвал футболиста, который может стать лучше Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети высказался об игре вингера команда Ламина Ямаля.

«Не могу назвать футболиста, который играл бы столь же впечатляюще в его возрасте. Каждый раз, когда он касается мяча, что-то происходит. Можно подумать, что ему 28 лет, и он в расцвете сил. Он обводит соперников, словно это на PlayStation. Защитники так выглядят, будто кажутся ему конусами, такой высокий у него уровень.

Он может стать даже лучше Месси. Месси выиграл восемь «Золотых мячей». У Ямаля будет мотивация двигаться дальше. За ним приятно наблюдать», – сказал Пети в интервью Escapist Magazine.