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  • Селюк объяснил, почему драка в кафе не повлияет на карьеру Смолова: «Он – не футболист»

Селюк объяснил, почему драка в кафе не повлияет на карьеру Смолова: «Он – не футболист»

9 июля, 09:15
5

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на инцидента в кафе с участием экс-нападающего сборной России Федора Смолова.

– Как вы думаете, что грозит Смолову после драки в «Кофемании»?

– Да ничего не будет. Они же не подали никакого иска против него.

– Справедлив ли такой итог?

– Смотрите, я не знаю, как все было. Если они оскорбили его или там его девушку, ребенка, родителей, то, в принципе правильно вот, но если просто так из-за того что он решил себя показать, то тогда неправильно. Тогда я согласен с Дзюбой – первый удар и то промахнулся.

– Этот инцидент может сказаться на дальнейшей карьере Федора?

– Нет, я не считаю, потому что он – не футболист. Мне кажется, он уже больше блогер, чем футболист.

– Также несколько лет назад в «Кофемании» произошла драка с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Смолов и они – все футболисты одного поколения. Не видите ли вы в этом некоторую тенденцию?

– Нет, никакой тенденции не вижу. Вижу, что в «Кофемании» собирается публика, которой порой хочется заехать по физиономии.

Кокорин и Мамаев, когда их посадили с такой преамбулой, и они вышли, потом клубы стояли за ними в очереди, кто кого подпишет. То есть, практически вышли, как герои. Если бы им закрыли футбол, как вот за допинг, допустим, 3−4 года человек не имеет права играть в футбол, я думаю, что игроки реже бы занимались такими вещами.

  • Инцидент со Смоловым произошел 28 мая. В «Кофемании» у 35-летнего форварда случился конфликт с двумя мужчинами.
  • Пока о возбуждении дела против футболиста не сообщалось.
  • 24 мая «Краснодар» стал чемпионом России, а 27 мая клуб объявил, что не будет продлевать контракт со Смоловым.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор Селюк Дмитрий
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Комментарии (5)
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Бомж Зины
1752043393
Согласен руских футболистов нет, есть инстасамки, блохгеры, воротилы, фэйкеры,болбои, пинатели мяча, пешеходы и прочее но футболистов нет...доказательства?! Травмоторян! Вот показатель руских, болбой-травма
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Зенитка чемпион
1752047181
Если Федя – не футболист, то Селюк - не агент!
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Cleaner
1752053084
В Кофемании собирается футбольная публика, которая порой хочет заехать кому то за соседним столиком по физиономии. Так точнее.
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