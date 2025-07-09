Агент Дмитрий Селюк отреагировал на инцидента в кафе с участием экс-нападающего сборной России Федора Смолова.

– Как вы думаете, что грозит Смолову после драки в «Кофемании»?

– Да ничего не будет. Они же не подали никакого иска против него.

– Справедлив ли такой итог?

– Смотрите, я не знаю, как все было. Если они оскорбили его или там его девушку, ребенка, родителей, то, в принципе правильно вот, но если просто так из-за того что он решил себя показать, то тогда неправильно. Тогда я согласен с Дзюбой – первый удар и то промахнулся.

– Этот инцидент может сказаться на дальнейшей карьере Федора?

– Нет, я не считаю, потому что он – не футболист. Мне кажется, он уже больше блогер, чем футболист.

– Также несколько лет назад в «Кофемании» произошла драка с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Смолов и они – все футболисты одного поколения. Не видите ли вы в этом некоторую тенденцию?

– Нет, никакой тенденции не вижу. Вижу, что в «Кофемании» собирается публика, которой порой хочется заехать по физиономии.

Кокорин и Мамаев, когда их посадили с такой преамбулой, и они вышли, потом клубы стояли за ними в очереди, кто кого подпишет. То есть, практически вышли, как герои. Если бы им закрыли футбол, как вот за допинг, допустим, 3−4 года человек не имеет права играть в футбол, я думаю, что игроки реже бы занимались такими вещами.