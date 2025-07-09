РФС назначил дату рассмотрения дела «Торпедо»

Скандальная ситуация с участием «Торпедо» близка к разрешению.
РФС сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит дело московского клуба в четверг, 10 июля. Начало заседания – в 11:00 мск.
- «Торпедо» грозит исключение из РПЛ.
- Совладелец клуба Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест.
- Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
Источник: сайт РФС