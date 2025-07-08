Стало известно, какой тюремный срок грозит Смолову

Появилась новая информация о возможном наказании экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

Смолову может грозить до восьми лет тюремного заключения.

Сообщалось, что форвард сломал челюсть пострадавшему челябинскому бизнесмену Владимиру Кузьминову.

Если диагноз подтвердится, то нанесенный вред здоровью, вероятно, квалифицируют как тяжкий.

В таком случае против Смолова могут возбудить уголовное дело по статье 111 УК РФ [умышленное причинение тяжкого вреда здоровью].