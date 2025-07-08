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Стало известно, какой тюремный срок грозит Смолову

8 июля, 21:47
28

Появилась новая информация о возможном наказании экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

  • 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
  • В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
  • С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

Смолову может грозить до восьми лет тюремного заключения.

Сообщалось, что форвард сломал челюсть пострадавшему челябинскому бизнесмену Владимиру Кузьминову.

Если диагноз подтвердится, то нанесенный вред здоровью, вероятно, квалифицируют как тяжкий.

В таком случае против Смолова могут возбудить уголовное дело по статье 111 УК РФ [умышленное причинение тяжкого вреда здоровью].

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

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Источник: Shot
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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Комментарии (28)
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Интерес
1752001920
Грозит? Погрозит,да перестанет.Он бабу толковую,наконец нашёл,она его в тюрягу не пустит.Не знаю, какие средства в ход пустит, но так и будет!
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Этот чудный мир
1752002184
Как обычно нагнетают жути...Сломаная челюсть не подтверждена медиками.Хотя все знают про всеобщую российскую коррупцию.Ждем заключения коррумпированного медика -есть перелом.Не исключено, что по желанию потерпевшего, медик сам ему сломал челюсть.)))
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Artemka444
1752002214
Бред полный!!!
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odessakmv
1752002899
Ок. А "тем" за вымогательство???
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Dr Metal
1752003361
За такое каждого третьего в стране посадить можно, только вот выбирают рыбу по-жирнее
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Бомж Зины
1752003962
Фэдор, вам пара в зинит на стотуалетний эбулэй, там вас отмажут
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alefreddy
1752008245
отмажут хотя почтенного избил.Видимо урок с Кокошей и Мамаем не впрок
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fakeid
1752015643
перелом челюсти, вроде, средней тяжести квалифицируется. совсем другие статьи и сроки.
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boris63
1752020429
Да посадите вы уже его, больше писать не о чем.
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Александр.Т.
1752042921
Смолов сломал челюсть? Да он ногой то нормально пнуть по мячу не может куда ему руками то)))
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