Стало известно, какой тюремный срок грозит Смолову

Появилась новая информация о возможном наказании экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
- 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
- В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
- С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.
Смолову может грозить до восьми лет тюремного заключения.
Сообщалось, что форвард сломал челюсть пострадавшему челябинскому бизнесмену Владимиру Кузьминову.
Если диагноз подтвердится, то нанесенный вред здоровью, вероятно, квалифицируют как тяжкий.
В таком случае против Смолова могут возбудить уголовное дело по статье 111 УК РФ [умышленное причинение тяжкого вреда здоровью].
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: Shot