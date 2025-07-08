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Орлов – о Карпине: «Так работал Романцев в 1990-е годы»

8 июля, 20:46
12

Геннадий Орлов прокомментировал трансферную историю новичка «Динамо» Ивана Сергеева.

  • Форвард перешел из «Крыльев Советов» за 3,76 млн евро (350 млн рублей).
  • Контракт с ним заключен до 2028 года.

– Вы верите, что «Зенит» мог подбивать Ивана Сергеева на переход в «Спартак»?

– Может быть, это агента работа? Какая разница «Зениту», куда идeт Сергеев? Но даже если у «Зенита» была такая просьба, Иван сам не в состоянии принять решение?

Я не знаю подробностей – это закрытые переговоры. У всех есть свои интересы. Но при переходах зарабатывает агент – об этом надо думать в первую очередь.

Я не знаю скрытых механизмов, но, возможно, какой-то разговор у Павла Андреева и был, а кто-то о нeм пронюхал. Но всe это из серии ОБС – одна баба сказала.

Люди осуществляют сделки, и всю правду нам вряд ли расскажут. А сам Сергеев что, молодой мальчик?

У Сергеева один мотив – он хочет играть в сборной России. А у сборной России кто тренер? Сейчас все российские футболисты будут идти к Карпину. Так работал Романцев в 1990-е годы. Все, кто хотел играть в сборной, шли к нему в «Спартак».

Тогда «Спартак» был сильнейшей командой. После был момент, когда в «Зенит» все шли с удовольствием. Тот же Соболев почему пришeл? За титулами. Эти две команды сейчас лидеры. «Динамо» мечтает, наконец, стать чемпионом. Хорошо!

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Романцев Олег Карпин Валерий Орлов Геннадий
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Комментарии (12)
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Хулиганин
1751997042
Геннадий, не путаете теплое с мягким. Валера пока ничего не наработал. Совсем.
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Интерес
1751997423
Сергеев обломится так же, как и Соболев, потому что в "Динамо" всегда всё убивает мутное руководство.Меняются лица, но психология всё та же, как будто боятся своей тени.
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Бомж Зины
1751997477
Мечты в иллюминаторе...мечты иллюмиторе видны...эстонская быдлота и Дернамо мечтают быть чемпионами они...но им не суждено...но им не суждено чемпионами стать, ведь вылетит эстонец, а за эстонцем и Дырнамо отлетит...мечты в иллюминаторе эстонские видны
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Цугундeр
1751999627
С этим Орловым-всё. Давайте нового..
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Тинез Розоп
1751999996
Главное что не Семак. Сборную Педров нам не надо…
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FCSpartakM
1752000051
Все хотели свалить в Европу, а Спартак там каждый год играл. Причем тут вообще сборная.
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Айболид
1752004650
у валеры печень отвалится , "так работать".
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Cleaner
1752047820
У Орлова что не интервью, то БРЕД...(((
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