Орлов – о Карпине: «Так работал Романцев в 1990-е годы»

Геннадий Орлов прокомментировал трансферную историю новичка «Динамо» Ивана Сергеева.

Форвард перешел из «Крыльев Советов» за 3,76 млн евро (350 млн рублей).

Контракт с ним заключен до 2028 года.

– Вы верите, что «Зенит» мог подбивать Ивана Сергеева на переход в «Спартак»?

– Может быть, это агента работа? Какая разница «Зениту», куда идeт Сергеев? Но даже если у «Зенита» была такая просьба, Иван сам не в состоянии принять решение?

Я не знаю подробностей – это закрытые переговоры. У всех есть свои интересы. Но при переходах зарабатывает агент – об этом надо думать в первую очередь.

Я не знаю скрытых механизмов, но, возможно, какой-то разговор у Павла Андреева и был, а кто-то о нeм пронюхал. Но всe это из серии ОБС – одна баба сказала.

Люди осуществляют сделки, и всю правду нам вряд ли расскажут. А сам Сергеев что, молодой мальчик?

У Сергеева один мотив – он хочет играть в сборной России. А у сборной России кто тренер? Сейчас все российские футболисты будут идти к Карпину. Так работал Романцев в 1990-е годы. Все, кто хотел играть в сборной, шли к нему в «Спартак».

Тогда «Спартак» был сильнейшей командой. После был момент, когда в «Зенит» все шли с удовольствием. Тот же Соболев почему пришeл? За титулами. Эти две команды сейчас лидеры. «Динамо» мечтает, наконец, стать чемпионом. Хорошо!