Реакция Мостового на драку Смолова в «Кофемании»

Александр Мостовой высказался о скандале с участием Федор Смолова.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Когда узнал про историю Смолова, обсуждал ее со своими ровесниками. Елки-палки, у нас в 90-е стреляли в друг друга на улицах. Но у футболистов все было спокойно.

Ясно, что сейчас не так, как раньше. В то время – три канала, одна газета. А сейчас везде камеры. И вседозволенность.

Люди думают, что, если у них есть деньги, значит, все можно. Но мы же не знаем – кто-то кого-то оскорбил, может. А не было бы камер, то все сложилось бы иначе.

В 90-х камер не было – пошумели, покричали, рожу побили, походили с синяками, все спокойно. Думаете, в наше время никого не били? Били, еще как! Но у меня такого не было, хотя рядом такое происходило», – заявил Мостовой.