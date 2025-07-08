Мостовой сказал, нужно ли «Спартаку» отпускать Пруцева в «Локомотив»

Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе Данила Пруцева и Хесуса Медины из «Спартака» в «Локомотив».

«Медина много не играл в «Спартаке», да и Пруцев тоже. Хотя Данил бы хорошо смотрелся и в основном составе.

Если «Локомотив» и дальше так будет закупаться, то могут побороться за тройку. Я раньше говорил, что вижу их максимум в шестерке. Видимо, они прислушиваются к футбольным людям, и начинают усиливаться.

Комличенко спокойно может около десяти забить, Руденко тоже. Если еще Пруцева и Медину возьмут, это считай пол команды. Хотя у них и свои ребята тоже есть.

Пруцева я бы не продавал из «Спартака», он мне нравится. Другое дело, что он сам хочет играть, а не сидеть», – сказал Мостовой.