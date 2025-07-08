Орлов озвучил свою позицию по драке Смолова в «Кофемании»

Геннадий Орлов осудил поведение экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже, получается, уже хулиган. Это уже к вопросу о Смолове.

Сейчас кто-то его оправдывает, но так нельзя! Я сам был футболистом и знал, как отомстить на поле грубияну не во вред себе и команде.

А Смолов, как и Кокорин, бьют по своей репутации. Как они с этим дальше жить-то будут? У вас же дети есть – что они подумают?

Хулиган есть хулиган. Но наши люди начинают защищать, что бы человек ни делал», – сказал Орлов.