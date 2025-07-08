Орлов озвучил свою позицию по драке Смолова в «Кофемании»

Геннадий Орлов осудил поведение экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
- 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
- В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
- С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.
«Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже, получается, уже хулиган. Это уже к вопросу о Смолове.
Сейчас кто-то его оправдывает, но так нельзя! Я сам был футболистом и знал, как отомстить на поле грубияну не во вред себе и команде.
А Смолов, как и Кокорин, бьют по своей репутации. Как они с этим дальше жить-то будут? У вас же дети есть – что они подумают?
Хулиган есть хулиган. Но наши люди начинают защищать, что бы человек ни делал», – сказал Орлов.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: «Чемпионат»