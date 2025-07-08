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Криштиану Роналду отдыхает на роскошной яхте за $7 млн

8 июля, 16:38
13

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду проводит свой отпуск в роскоши, отдыхая на личной яхте, стоимость которой, по оценкам, достигает впечатляющих семи миллионов долларов.

Португальский нападающий, известный не только своими достижениями на поле, но и любовью к шикарному образу жизни, выбрал для летнего отдыха именно это дорогостоящее судно.

Яхта Криштиану, ставшая настоящим плавучим дворцом, привлекает внимание своими внушительными размерами и уровнем комфорта. Внутри расположены множество удобств, которые соответствуют статусу мультимиллионера: от просторных кают и зон отдыха до современной кухни и палуб для принятия солнечных ванн.

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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Комментарии (13)
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Бомж Зины
1751983190
Роналду может себе зинит купить, в их стотуалетний юбилэй
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fakeid
1751983231
московские чиновники поржали с этой "роскоши")
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Ловкий Бубен
1751983889
Либерасосные войска и их кострюле-головые союзники оживились, старасоффскими плебеями в тылу
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темирхан
1751984915
1 из 2 лучших ИГРОКОВ за ВСЮ ИСТОРИЮ ФУТБОЛА! вместе с МЕССИ! Марадонна 3-ий, Пеле 4-ый. и точка.
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Gwynbleidd
1751985195
С его доходами, может себе и более дорогую яхту, у Абрамовича и по 100кк были...
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k611
1751988540
Что тут удивительного. Вот если бы он отдыхал на плоту на Енисее, вот эта была бы "новость".
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bset
1751988881
Чему нужно удивиться? Что он хорошо зарабатывает и имеет возможность заработанные деньги на свои развлечения? У нас чиновники на свои 150-200 тысяч рублей официальных на таких яхтах отдыхают.
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САНЁК17
1751994746
Заслужил
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Oldtrafford83
1752038034
Может себе позволить и абсолютно заслуженно!)
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Gabus
1752068636
Это очень важная спортивная новость...
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