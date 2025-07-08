Криштиану Роналду отдыхает на роскошной яхте за $7 млн

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду проводит свой отпуск в роскоши, отдыхая на личной яхте, стоимость которой, по оценкам, достигает впечатляющих семи миллионов долларов.

Португальский нападающий, известный не только своими достижениями на поле, но и любовью к шикарному образу жизни, выбрал для летнего отдыха именно это дорогостоящее судно.

Яхта Криштиану, ставшая настоящим плавучим дворцом, привлекает внимание своими внушительными размерами и уровнем комфорта. Внутри расположены множество удобств, которые соответствуют статусу мультимиллионера: от просторных кают и зон отдыха до современной кухни и палуб для принятия солнечных ванн.