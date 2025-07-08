Агент объяснил слова Тюкавина о незнании своей специальности в институте

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал недавний конфуз игрока.

Динамовец сообщил, что ему остался один год учебы в институте, но не смог вспомнить свою специальность.

«Иногда люди забывают про чувство юмора. У меня тоже была ситуация, когда мои слова вырывали из контекста.

Костя – молодой парень, сделает выводы, что есть разные журналисты. Одни – адекватные, вторые – хайп ловят. Это неприятно, но это урок для него.

Костя пришел на мероприятие, где встретился с болельщиками, раздал автографы, подарки. А вместо спасибо его еще и закопали. Не по-мужски, некрасиво.

Видимо, Костя сделает выводы, что с рядом журналистов надо общаться аккуратнее. Не хочется, чтобы Костя стал сухарем и отказывался от общения. Он пошутил, но все воспринимают юмор по-своему», – сказал агент.