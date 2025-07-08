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  • Агент объяснил слова Тюкавина о незнании своей специальности в институте

Агент объяснил слова Тюкавина о незнании своей специальности в институте

8 июля, 15:30
6

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал недавний конфуз игрока.

Динамовец сообщил, что ему остался один год учебы в институте, но не смог вспомнить свою специальность.

«Иногда люди забывают про чувство юмора. У меня тоже была ситуация, когда мои слова вырывали из контекста.

Костя – молодой парень, сделает выводы, что есть разные журналисты. Одни – адекватные, вторые – хайп ловят. Это неприятно, но это урок для него.

Костя пришел на мероприятие, где встретился с болельщиками, раздал автографы, подарки. А вместо спасибо его еще и закопали. Не по-мужски, некрасиво.

Видимо, Костя сделает выводы, что с рядом журналистов надо общаться аккуратнее. Не хочется, чтобы Костя стал сухарем и отказывался от общения. Он пошутил, но все воспринимают юмор по-своему», – сказал агент.

  • 23-летний Тюкавин – динамовский воспитанник.
  • За главную команду он провел 151 матч, забил 48 голов и сделал 29 ассистов.
  • В начале марта футболист порвал кресты и выбыл до осени.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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Комментарии (6)
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Таврида
1751981937
"Он пошутил, но все воспринимают юмор по-своему" В каком месте смеяться?
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Бомж Зины
1751982936
Конечно, прикупил дипломчик и делает вид что учится...даже специальность не знает, эх не банил бы админ, сказал его специальность
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boris63
1751984939
Ни он первый ни он последний, благо денег хватает.
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k611
1751988925
Человек честно ответил только и всего
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ZAITZEFF2011
1751997807
Вопрос остался без ответа. На кого "учится" Тюкавин?
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O-kolesov
1752002899
Как говорил М.М.Жванецкий, в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда.
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