Тюкавин не помнит, на кого учится в институте

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о своей учебе. Он выступил на Дне московского спорта, который организовал Департамент спорта города Москвы в олимпийском комплексе «Лужники».

Тюкавин сообщил, что ему остался 1 год учебы в институте.

На вопрос о своей специальности он ответил: «Не помню». При этом футболист отметил, что получает отличные оценки.

Тюкавин также затронул тему «звездной болезни». Он рассказал, что старается избегать ее.

«Где-то жена останавливает, где-то семья, папа. Стараюсь не ловить звездочку, ходить по земле. Проявления, конечно, бывали, но не помню уже, когда в последний раз. Я еще не добился всех высот, надеюсь, на правильном пути, все впереди».