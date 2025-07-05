Тюкавин не помнит, на кого учится в институте

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о своей учебе. Он выступил на Дне московского спорта, который организовал Департамент спорта города Москвы в олимпийском комплексе «Лужники».
Тюкавин сообщил, что ему остался 1 год учебы в институте.
На вопрос о своей специальности он ответил: «Не помню». При этом футболист отметил, что получает отличные оценки.
Тюкавин также затронул тему «звездной болезни». Он рассказал, что старается избегать ее.
«Где-то жена останавливает, где-то семья, папа. Стараюсь не ловить звездочку, ходить по земле. Проявления, конечно, бывали, но не помню уже, когда в последний раз. Я еще не добился всех высот, надеюсь, на правильном пути, все впереди».
- Тюкавину 23 года.
- Он продлил контракт с «Динамо» до 2030 года.
- Игрок сможет вернуться на поле не раньше сентября.
Источник: «Р-Спорт»