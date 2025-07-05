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Тюкавин не помнит, на кого учится в институте

5 июля, 16:39
8

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о своей учебе. Он выступил на Дне московского спорта, который организовал Департамент спорта города Москвы в олимпийском комплексе «Лужники».

Тюкавин сообщил, что ему остался 1 год учебы в институте.

На вопрос о своей специальности он ответил: «Не помню». При этом футболист отметил, что получает отличные оценки.

Тюкавин также затронул тему «звездной болезни». Он рассказал, что старается избегать ее.

«Где-то жена останавливает, где-то семья, папа. Стараюсь не ловить звездочку, ходить по земле. Проявления, конечно, бывали, но не помню уже, когда в последний раз. Я еще не добился всех высот, надеюсь, на правильном пути, все впереди».

  • Тюкавину 23 года.
  • Он продлил контракт с «Динамо» до 2030 года.
  • Игрок сможет вернуться на поле не раньше сентября.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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Комментарии (8)
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Loko_Roma
1751723370
Ощущение, что Тюкавин уже лет 10 играет в Динаме, а ему только 23
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Цугундeр
1751724455
Невье.ба.хер с красным дипломом... Нарасхват.
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FFR
1751725239
И будет специалист х.з. в какой области…
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rash1959
1751725307
не помнит, на кого ЧИСЛИТСЯ в институте. Наверно тяжело с больной ногой.
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Play
1751732062
Будущий эксперт Матч ТВ
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saf05
1751733175
Будущий депутат
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zigbert
1751740629
Будет ли защита диплома? Скорей всего нет,потому что он нападающий.
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Dim On
1751754017
Да он в нашем, архитектурно-заборостроительном институте учится. Однокурсник мой. Никак не может название института запомнить!
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