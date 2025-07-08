Джикия начал тренировки с новым клубом

Агент защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал, что его клиент приступил к тренировкам с «Антальяспором».

«Джикия начал подготовку и тренировки с командой. Технически о снятии трансферного бана не объявляли, но руководство клуба уверяет, что в ближайшее время все будет нормально. У нас есть право отозвать подпись, если случится форс‑мажор и с «Антальяспора» не снимут ограничения», – сказал Кузьмичев.