Джикия начал тренировки с новым клубом

Агент защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал, что его клиент приступил к тренировкам с «Антальяспором».
«Джикия начал подготовку и тренировки с командой. Технически о снятии трансферного бана не объявляли, но руководство клуба уверяет, что в ближайшее время все будет нормально. У нас есть право отозвать подпись, если случится форс‑мажор и с «Антальяспора» не снимут ограничения», – сказал Кузьмичев.
- 31-летний Джикия в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Химки».
- В минувшем сезоне «Антальяспор» занял 15-е место в чемпионате Турции. Сейчас на клуб наложен запрет на регистрацию новичков.
Источник: «Матч ТВ»