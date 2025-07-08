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Тренер «Зенита» высказался о будущем Вендела

8 июля, 12:50
10

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что клуб по-прежнему ждет возвращения полузащитника Вендела в расположение команды.

– Вендела тоже ждем. То одно, то другое… Я, как член тренерского штаба, считаю футболистов, которые находятся в расположении команды. Пока Вендела нет, поэтому нечего комментировать.

Очень тяжелая ситуация. Ведь он договорился в «Ботафого», был готов переходить, собрал вещи. Но потом по какой‑то ситуации не договорились. Поэтому наше руководство решает этот вопрос: что будет с Венделом. Они постоянно на связи с его агентом, с его представителями. Ждем, что будет решено.

– Вы можете уговорить Вендела остаться?

– Возможно, да. Почему нет? Но он сам все понимает. Он сам должен принимать решение.

  • 27-летний Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
  • Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
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Комментарии (10)
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Taps
1751968615
Давай, до свидания ...
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NewLife
1751971610
Если чемоданы не пропали, все ништяк)))
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Cleaner
1751973186
В Ботафого увидели разжиревшего Вендела вживую и сразу пошли в откат!
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да помойка, да позор
1751978000
жаль, хороший игрок, просто попал в болото, но поздно понял, а что делать деньги на ветер и газпрём это понял
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Номэд
1751978874
Только от блох избавился и опять возвращаться в этот рассадник. Очень жаль вендела.
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