Тренер «Зенита» высказался о будущем Вендела

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что клуб по-прежнему ждет возвращения полузащитника Вендела в расположение команды.

– Вендела тоже ждем. То одно, то другое… Я, как член тренерского штаба, считаю футболистов, которые находятся в расположении команды. Пока Вендела нет, поэтому нечего комментировать.

Очень тяжелая ситуация. Ведь он договорился в «Ботафого», был готов переходить, собрал вещи. Но потом по какой‑то ситуации не договорились. Поэтому наше руководство решает этот вопрос: что будет с Венделом. Они постоянно на связи с его агентом, с его представителями. Ждем, что будет решено.

– Вы можете уговорить Вендела остаться?

– Возможно, да. Почему нет? Но он сам все понимает. Он сам должен принимать решение.