Тренер «Зенита» высказался о будущем Вендела

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что клуб по-прежнему ждет возвращения полузащитника Вендела в расположение команды.
– Вендела тоже ждем. То одно, то другое… Я, как член тренерского штаба, считаю футболистов, которые находятся в расположении команды. Пока Вендела нет, поэтому нечего комментировать.
Очень тяжелая ситуация. Ведь он договорился в «Ботафого», был готов переходить, собрал вещи. Но потом по какой‑то ситуации не договорились. Поэтому наше руководство решает этот вопрос: что будет с Венделом. Они постоянно на связи с его агентом, с его представителями. Ждем, что будет решено.
– Вы можете уговорить Вендела остаться?
– Возможно, да. Почему нет? Но он сам все понимает. Он сам должен принимать решение.
- 27-летний Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
Источник: «Матч ТВ»