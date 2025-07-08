Пономарев – о Смолове: «Ну подумаешь, подрался – не самая большая проблема»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что инцидент с дракой в кафе с участием нападающего Федора Смолова уже исчерпан.

«Логично, что он ушел из «Краснодара»: мало играл, выходил эпизодически. Уже, можно сказать, отыграл свое. Ему уже 35 лет, и в этом возрасте, конечно, сложно найти команду.

Когда-то он был хорош, особенно со своей скоростью и техникой. Но его время прошло. То, что он вообще зацепился за «Краснодар», уже хорошо. Сейчас ему лучше спокойно завершить карьеру, не дергаться никуда.

Скорее всего, драка произошла на фоне того, что его не оставили в команде. Он, конечно, переживал из-за этого. Естественно, он болезненно отреагировал.

Возможно, ему что-то сказали, спровоцировали – вот он и подрался. Конечно, он был не прав, но все произошло на эмоциях, он сильно переживает. Сейчас ему приходится искать другую команду, но его вряд ли кто-то возьмет.

Ну подумаешь, подрался – не самая большая проблема. Он уже извинился за случившееся и написал заявление в полицию. Я думаю, инцидент исчерпан, и никакого продолжения не будет.

Считаю, что завершить карьеру было бы правильным решением. Не нужно метаться с командами – будет сплошная нервотрепка. Его не будут ставить в состав, он будет нервничать, обижаться, тренироваться, выпивать – и все это может закончиться очередным инцидентом, еще похлеще предыдущего», – сказал Пономарев.