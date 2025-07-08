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  • Пономарев – о Смолове: «Ну подумаешь, подрался – не самая большая проблема»

Пономарев – о Смолове: «Ну подумаешь, подрался – не самая большая проблема»

8 июля, 12:31
7

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что инцидент с дракой в кафе с участием нападающего Федора Смолова уже исчерпан.

«Логично, что он ушел из «Краснодара»: мало играл, выходил эпизодически. Уже, можно сказать, отыграл свое. Ему уже 35 лет, и в этом возрасте, конечно, сложно найти команду.

Когда-то он был хорош, особенно со своей скоростью и техникой. Но его время прошло. То, что он вообще зацепился за «Краснодар», уже хорошо. Сейчас ему лучше спокойно завершить карьеру, не дергаться никуда.

Скорее всего, драка произошла на фоне того, что его не оставили в команде. Он, конечно, переживал из-за этого. Естественно, он болезненно отреагировал.

Возможно, ему что-то сказали, спровоцировали – вот он и подрался. Конечно, он был не прав, но все произошло на эмоциях, он сильно переживает. Сейчас ему приходится искать другую команду, но его вряд ли кто-то возьмет.

Ну подумаешь, подрался – не самая большая проблема. Он уже извинился за случившееся и написал заявление в полицию. Я думаю, инцидент исчерпан, и никакого продолжения не будет.

Считаю, что завершить карьеру было бы правильным решением. Не нужно метаться с командами – будет сплошная нервотрепка. Его не будут ставить в состав, он будет нервничать, обижаться, тренироваться, выпивать – и все это может закончиться очередным инцидентом, еще похлеще предыдущего», – сказал Пономарев.

  • Инцидент с дракой Смолова в кафе случился 28 мая.
  • 24 мая «Краснодар» стал чемпионом России, а 27 мая клуб объявил, что не будет продлевать контракт со Смоловым.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор Пономарев Владимир
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Комментарии (7)
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andr45
1751968250
Это мнение контрабандиста оружием. Из воспоминаний Пономарева: «Когда мы прилетали из-за границы, отец встречал меня. Пока таможенники осматривали всю команду, я шёл в обход». «Был с собой томик Есенина. Раскрыл на середине, обвел револьвер карандашом. Сижу, вырезаю лезвием из бритвы. Книжку я заклеил. Положил туда же, куда кладут ключи. Продал одному грузину. За половину «Волги». https://sport24.ru/football/article-spryatal-oruzhiye-v-neobychnom-meste-i-provez-yego-cherez-granitsu-sssr-skandalnyy-futbolist-sbornoy-sovetskogo-soyuza-vladimir-ponomarev-perekhitril-pogranichnikov
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lek!
1751968274
Футболисты всегда под прицелом . сейчас не о данной ситуации . Бывают люди сами нарываются футболистам , что делать ? А тут подрались , мужики сами решат , зачем такой пиар.
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boris63
1751973795
Пономорев защитник Спартака?
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DOCTOR PENALTY
1751974025
Чтобы Смолов за что-то переживал?... Ну, насмешил "БЫВШИЙ ЗАЩИТНИК СПАРТАКА". ))) """"""
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Интерес
1751974865
Зря Федька готов даже мульт отдать кому-то, ибо его САМ Пономарёв понимает и прощает, хотя обычно старче готов с дерь:мом смешать человека и футболиста за меньшие провинности,не имеющие и микроскопического отношения к действиям, подпадающим под квалификацию статей АК,или УК.Ну как с Фернандесом,к примеру...
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k611
1751977330
Кафешка просто не хорошая. Там какие-то силы заставляют футболистов махать кулаками...
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