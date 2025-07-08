Агент Самошникова прокомментировал интерес «Спартака» к игроку

Агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова Алексей Бабырь прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к игроку.

«Официального предложения от «Спартака» нет. Нормально, что таким футболистом интересуются разные клубы, он один из лучших игроков в стране на своей позиции.

В первую очередь, Илья думает о восстановлении после травмы. Он настроен на то, чтобы восстановиться и приносить пользу «Локомотиву» – клубу, с которым у него действующий контракт», – сказал Бабырь.