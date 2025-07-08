Агент Самошникова прокомментировал интерес «Спартака» к игроку

Агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова Алексей Бабырь прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к игроку.
«Официального предложения от «Спартака» нет. Нормально, что таким футболистом интересуются разные клубы, он один из лучших игроков в стране на своей позиции.
В первую очередь, Илья думает о восстановлении после травмы. Он настроен на то, чтобы восстановиться и приносить пользу «Локомотиву» – клубу, с которым у него действующий контракт», – сказал Бабырь.
- 27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
- Самошников провел 4 матча за сборную России, забил 1 гол.
Источник: «Матч ТВ»