Игрок «Сочи»: «Хорошо, что столетие «Зенита» только начинается»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов желал «Зениту» победить в РПЛ в минувшем сезоне.

– Удивился ли, что «Зенит» стал вторым?

– Да. Хотелось бы, чтобы в столетие клуб стал чемпионом. Но так сложилось. Чего-то, видимо, не хватило. Хорошо, что столетие только начинается [улыбается].

«Краснодар» тоже молодцы. Были очень стабильны на протяжении всего сезона. Чемпионат мне начинается нравиться тем, что теперь в гегемонах не одна команда.