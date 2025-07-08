Игрок «Сочи»: «Хорошо, что столетие «Зенита» только начинается»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов желал «Зениту» победить в РПЛ в минувшем сезоне.
– Удивился ли, что «Зенит» стал вторым?
– Да. Хотелось бы, чтобы в столетие клуб стал чемпионом. Но так сложилось. Чего-то, видимо, не хватило. Хорошо, что столетие только начинается [улыбается].
«Краснодар» тоже молодцы. Были очень стабильны на протяжении всего сезона. Чемпионат мне начинается нравиться тем, что теперь в гегемонах не одна команда.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
- Кравцов является воспитанником «Зенита». За основной состав петербуржцев он провел 16 матчей в 2021 году.
- По данным «Спорт день за днем», не исключено, что 23-летний хавбек вернется в петербургский клуб.
Источник: «Чемпионат»