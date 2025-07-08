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  • Игрок «Сочи»: «Хорошо, что столетие «Зенита» только начинается»

Игрок «Сочи»: «Хорошо, что столетие «Зенита» только начинается»

8 июля, 11:50
11

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов желал «Зениту» победить в РПЛ в минувшем сезоне.

– Удивился ли, что «Зенит» стал вторым?

– Да. Хотелось бы, чтобы в столетие клуб стал чемпионом. Но так сложилось. Чего-то, видимо, не хватило. Хорошо, что столетие только начинается [улыбается].

«Краснодар» тоже молодцы. Были очень стабильны на протяжении всего сезона. Чемпионат мне начинается нравиться тем, что теперь в гегемонах не одна команда.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
  • Кравцов является воспитанником «Зенита». За основной состав петербуржцев он провел 16 матчей в 2021 году.
  • По данным «Спорт день за днем», не исключено, что 23-летний хавбек вернется в петербургский клуб.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Краснодар Кравцов Кирилл
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Комментарии (11)
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Грузчик
1751965929
Не спеши Кравцов.Если Зенит не станет чемпионом в следующем году, то надо будет посмотреть, посчитать...Вполне возможно что сто лет будет еще позже.)))
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Интерес
1751975272
Хорошо съязвил,объективно и культурно!
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Странник 09
1751980414
Как может быть столетие,если начался сто первый год и сезон столетним не может быть:в 1941 году сезон не доигран был, в 1942-1944 г.г сезоны не разыграны в связи с войной
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Good_win
1751980796
2030 год. ручные рты мюллера: хорошо, что столетие бо.м.жита еще впереди...
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Ловкий Бубен
1751983356
Сколько гамадрилов спешат прокомментировать наперебой, бомбардир дал возможность приматам попасть в инфо-поле, нужно использовать
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