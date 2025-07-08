«Локомотив» и «Спартак» могут обменяться игроками

«Локомотив» рассматривает вариант с обменом защитника Ильи Самошникова на полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

Хавбек красно-белых есть в шорт-листе «железнодорожников» на позицию «восьмeрки».

«Спартак» хочет получить за Пруцева 4 миллиона евро. Примерно те же деньги красно-белые готовы предложить за Самошникова.