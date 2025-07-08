«Локомотив» и «Спартак» могут обменяться игроками

«Локомотив» рассматривает вариант с обменом защитника Ильи Самошникова на полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
Хавбек красно-белых есть в шорт-листе «железнодорожников» на позицию «восьмeрки».
«Спартак» хочет получить за Пруцева 4 миллиона евро. Примерно те же деньги красно-белые готовы предложить за Самошникова.
- 27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
- 25-летний Данил Пруцев в прошлом сезоне провел за «Спартак» 30 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
- Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Чемпионат»