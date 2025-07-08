В «Зенит» может вернуться игрок из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов будет рассматривать варианты ухода из клуба, когда вернется к работе в общей группе. Вариант с возвращением в «Зенит» не исключен.
Кравцов приступил к занятиям по восстановлению после травмы. 23-летний хавбек получил растяжение крестообразных связок в матче 29-го тура Первой лиги с «Аланией» (4:0) 20 апреля.
- В прошлом сезоне он провел за «Сочи» 27 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- Полузащитник является воспитанником «Зенита». За основной состав петербуржцев он провел 16 матчей в 2021 году.
- Позднее Кравцов играл за «Нижний Новгород» на правах аренды, а летом 2022 года был продан «Зенитом» в «Сочи» за 835 тысяч евро.
Источник: «Спорт день за днём»