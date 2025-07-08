В «Зенит» может вернуться игрок из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов будет рассматривать варианты ухода из клуба, когда вернется к работе в общей группе. Вариант с возвращением в «Зенит» не исключен.

Кравцов приступил к занятиям по восстановлению после травмы. 23-летний хавбек получил растяжение крестообразных связок в матче 29-го тура Первой лиги с «Аланией» (4:0) 20 апреля.