Агент Кекчю высказался об интересе «Спартака»

Агент полузащитника «Бенфики» Оркуна Кeкчю Фали Рамадани прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к игроку. Сообщалось, что на хавбека также претендует «Ливерпуль».
«Спартак не делал никаких запросов по Оркуну Кeкчю», – сказал Рамадани.
- Сообщалось, что «Бенфика» готова продать 24-летнего Кекчю за 20 миллионов евро.
- В минувшем сезоне турок провел за клуб 55 матчей, забил 12 голов, сделал 11 ассистов.
- Его контракт с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»