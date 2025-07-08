Агент Кекчю высказался об интересе «Спартака»

Агент полузащитника «Бенфики» Оркуна Кeкчю Фали Рамадани прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к игроку. Сообщалось, что на хавбека также претендует «Ливерпуль».

«Спартак не делал никаких запросов по Оркуну Кeкчю», – сказал Рамадани.