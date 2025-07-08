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К решению вопроса «Торпедо» подключили Собянина

8 июля, 09:21
6

«Торпедо» может остаться в РПЛ после скандала с арестом руководства клуба.

«Владельцы команды [Николай] Сторожук и [Владимир] Кожаев подключили к решению вопроса тяжелую артиллерию из числа лоббистов на самом высоком уровне – от выпускников автозаводской школы борьбы и бокса, кто носит генеральские погоны, вплоть до [мэра Москвы Сергея] Собянина.

И если еще полторы недели назад настроение вокруг ситуации с подкупом судьи Перезвы было негативным, то теперь маятник качнулся в другую сторону.

За «Торпедо» вступились очень большие люди и решение РФС может принять в пользу черно-белого клуба с традициями. Сейчас доминирует версия, что пока не доказана вина Скородумова и Соболева, команда должна играть в Премьер-лиге», – написал журналист Иван Карпов.

  • Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Из-за этого «Торпедо» могут исключить из РПЛ.
  • Ранее в поддержку черно-белых на официальном сайте клуба высказался заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (6)
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DeStar
1751957170
цирк
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bashnat013
1751959667
Значит Собянин тоже получал от ставок ! А смысл впрягаться!
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russkiisergei
1751960948
очень напоминает рейдерский захват. генералы садят. генералы спасают. интересно, кому доля отойдёт в клубе?
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Cleaner
1751967278
Ну оставят Торпедо в РПЛ, и что? На следующий год все равно в ПЕРДИВ вылетят. Никому не нужная команда без болельщиков. Да еще и жуликоватая, как оказалось...(
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Айболид
1751976404
Дальше - больше . Скоро министра какого-нибудь подтянут , зарамсить проблемку .
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