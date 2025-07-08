К решению вопроса «Торпедо» подключили Собянина

«Торпедо» может остаться в РПЛ после скандала с арестом руководства клуба.

«Владельцы команды [Николай] Сторожук и [Владимир] Кожаев подключили к решению вопроса тяжелую артиллерию из числа лоббистов на самом высоком уровне – от выпускников автозаводской школы борьбы и бокса, кто носит генеральские погоны, вплоть до [мэра Москвы Сергея] Собянина.

И если еще полторы недели назад настроение вокруг ситуации с подкупом судьи Перезвы было негативным, то теперь маятник качнулся в другую сторону.

За «Торпедо» вступились очень большие люди и решение РФС может принять в пользу черно-белого клуба с традициями. Сейчас доминирует версия, что пока не доказана вина Скородумова и Соболева, команда должна играть в Премьер-лиге», – написал журналист Иван Карпов.