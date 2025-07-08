Корнеев оценил перспективы Соболева и Веги в «Зените»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» высказался о нападающем петербуржцев Александре Соболеве и оценил уровень новичка сине-бело-голубых Романа Веги.
– Ваш прогноз: «выстрелит» ли в новом сезоне Соболев? Сколько забьет?
– Соболев выглядит с каждым разом увереннее и лучше. Чем быстрее он избавится от давления, справится с прессингом, тем больше станет создавать и забивать.
– Что скажете о молодом аргентинском защитнике Веге? Новый Дуглас Сантос?
– По нему есть много вопросов. Сейчас он весьма далек от уровня Дугласа. Вместе с тем Вега – молодой игрок, который еще должен прогрессировать. И все же: пока Сантос в форме, у аргентинца нет шансов заиграть в основе «Зенита».
- В прошлом сезоне 28-летний Александр Соболев провел за «Зенит» 31 матч, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
- По данным Transfermarkt, петербургский клуб приобрел защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Вегу за 7,7 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»