Корнеев оценил перспективы Соболева и Веги в «Зените»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» высказался о нападающем петербуржцев Александре Соболеве и оценил уровень новичка сине-бело-голубых Романа Веги.

– Ваш прогноз: «выстрелит» ли в новом сезоне Соболев? Сколько забьет?

– Соболев выглядит с каждым разом увереннее и лучше. Чем быстрее он избавится от давления, справится с прессингом, тем больше станет создавать и забивать.

– Что скажете о молодом аргентинском защитнике Веге? Новый Дуглас Сантос?

– По нему есть много вопросов. Сейчас он весьма далек от уровня Дугласа. Вместе с тем Вега – молодой игрок, который еще должен прогрессировать. И все же: пока Сантос в форме, у аргентинца нет шансов заиграть в основе «Зенита».