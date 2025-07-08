Черчесов высказался о желании «Спартака» побороться за чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о задаче «Спартака» на сезон-2025/26.

– Что увидели в матче «Спартака» и «Крыльев»?

– Увидел команды, которые по-разному готовились. Решили ли они задачи на этот матч, знают только главные тренеры. Меня порадовало, что в концовке у «Спартака» сыграло много молодежи.

– «Спартак» для вас не чужой клуб...

– В то время, что я возглавлял сборную, все клубы были для меня родными, потому что оттуда игроки приезжали в команду.

– И все же про «Спартак». Клуб декларирует борьбу за чемпионство.

– А что они должны декларировать? Такие клубы, как «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», должны ставить цель быть первыми. Да, первое место одно, а претендентов на словах много. Но уже 12-го числа матч за Суперкубок – увидим реальную силу «Краснодара» и ЦСКА.