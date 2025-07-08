Талалаев назвал самого комплексного нападающего России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев охарактеризовал новичка «Динамо» Ивана Сергеева.

Форвард перешел из «Крыльев Советов» за 3,76 млн евро (350 млн рублей).

Контракт с ним заключен до 2028 года.

– Не так давно в РПЛ состоялся большой внутренний трансфер: нападающий Иван Сергеев, которого вы тренировали в «Тамбове», перешел из «Крыльев Советов» в «Динамо». Каким вы его запомнили в период совместной работы?

– Тогда он был еще молодым футболистом, переходящим из лиги в лигу. Причем, его бомбардирский талант был виден всегда.

У нас там было несколько исполнителей впереди, и мы начали «универсализировать» его качества. Это было большой ошибкой.

Мы его ставили и фланговым нападающим, и вторым нападающим, и инсайдом. Как показывает практика, мы слишком долго щупали. И он молодец, что стал одним из лучших бомбардиров сейчас.

Я бы назвал его, наверное, самым комплексным нападающим нашей страны. Вот его характеристика.

Поэтому, мне кажется, он может заиграть в любой команде, если использовать его сильные стороны. А их много. То есть, ниже среднего у него нет качеств.

Как он заиграет в «Динамо»? Это к Валерию Георгиевичу [Карпину].