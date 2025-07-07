Ловчев – о защитниках «Спартака»: «Надо всех менять, кроме одного»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что московская команда нуждается в глобальном обновлении обороны.

– Сколько нужно новых игроков, чтобы команда боролось за чемпионство?

– Нельзя так ставить вопрос. Надо просто укрепить оборону. А там надо всех менять, кроме Бабича.

– «Спартак» – это имя. Он обязан бороться за чемпионство.

– Дайте работать Станковичу. Мы помним только плохое. Но команда не быстро строится.