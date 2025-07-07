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  • Ловчев – о защитниках «Спартака»: «Надо всех менять, кроме одного»

Ловчев – о защитниках «Спартака»: «Надо всех менять, кроме одного»

7 июля, 23:50
5

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что московская команда нуждается в глобальном обновлении обороны.

– Сколько нужно новых игроков, чтобы команда боролось за чемпионство?

– Нельзя так ставить вопрос. Надо просто укрепить оборону. А там надо всех менять, кроме Бабича.

– «Спартак» – это имя. Он обязан бороться за чемпионство.

– Дайте работать Станковичу. Мы помним только плохое. Но команда не быстро строится.

  • «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
  • В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бабич Срджан Ловчев Евгений
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Комментарии (5)
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VVM1964
1751923550
Я бы еще Дуарте оставил...
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САДЫЧОК
1751954018
Ловчев это не авторитет. Этот тип утопия Спартак в Пердив. Лучший защитник Дуарте. Бабич не тянет.
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NewLife
1751965322
Вроде истина, а на самом деле - разрушение команды. Где ты сейчас найдешь 3-4 игрока с российскими паспортами, подходящими уровню Спартака ? А если брать достойных легов, то надо перестраивать всю игру в середине и в нападении. Ловчев постоянно выдает какие-то утопии, так как ни за что не отвечает. Поэтому: купить Самошникова (если получится) правильное решение. Гнать Литвинова и Денисова. Приобрести сильного лега в дополнение к Бабичу/Дуарте и не слушать безответственных експердов.
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DOCTOR PENALTY
1752159182
Серафимыч перегрелся, жара в Москве. Бабич - это обезьяна с гранатой, играет в регби, в этом сезоне вряд-ли будут судьи прощать его.
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