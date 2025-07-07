Ловчев – о защитниках «Спартака»: «Надо всех менять, кроме одного»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что московская команда нуждается в глобальном обновлении обороны.
– Сколько нужно новых игроков, чтобы команда боролось за чемпионство?
– Нельзя так ставить вопрос. Надо просто укрепить оборону. А там надо всех менять, кроме Бабича.
– «Спартак» – это имя. Он обязан бороться за чемпионство.
– Дайте работать Станковичу. Мы помним только плохое. Но команда не быстро строится.
- «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
- В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».
Источник: «Матч ТВ»