Гурцкая – о «Спартаке»: «Как будто рассыпается вся пирамида»

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о проблемах «Спартака» перед стартом нового сезона.

«Для «Спартака» будет концом и катастрофой, если клуб лишится Барко. Но даже если он останется, без усиления не знаю, на что будет претендовать «Спартак» с таким составом. Даже с учeтом информации, что может приехать новый опорник – это не самая проблемная позиция.

Плюс непонятная ситуация с Угальде. Он недоволен своим положением в клубе, плюс пришло предложение от «Фейеноорда». Те суммы, что называются, говорят, что неправда, всe гораздо скромнее тех 18 миллионов, о которых идeт речь.

Как будто рассыпается вся пирамида, конструкция сыпется», – сказал Гурцкая.