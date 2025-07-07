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  • Гурцкая – о «Спартаке»: «Как будто рассыпается вся пирамида»

Гурцкая – о «Спартаке»: «Как будто рассыпается вся пирамида»

7 июля, 21:47
5

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о проблемах «Спартака» перед стартом нового сезона.

«Для «Спартака» будет концом и катастрофой, если клуб лишится Барко. Но даже если он останется, без усиления не знаю, на что будет претендовать «Спартак» с таким составом. Даже с учeтом информации, что может приехать новый опорник – это не самая проблемная позиция.

Плюс непонятная ситуация с Угальде. Он недоволен своим положением в клубе, плюс пришло предложение от «Фейеноорда». Те суммы, что называются, говорят, что неправда, всe гораздо скромнее тех 18 миллионов, о которых идeт речь.

Как будто рассыпается вся пирамида, конструкция сыпется», – сказал Гурцкая.

  • «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
  • В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Гурцкая Тимур
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Комментарии (5)
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1751914853
Придут честолюбивые дублёры,дай бог им хоть до мая доиграть.
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fakeid
1751915448
дырку в загоне проделали - все в неё и ломанулись с визгами, наперегонки)
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VVM1964
1751920283
Замечу - пирамида очень устойчивое сооружение !... И это доказано, как математически, так и исторически... - так, на заметку "Гуртским" и подобным...
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ScarlettOgusania
1751921020
Гурцкая, если ничего не понимаешь в строительстве пирамид, то не надо вставлять свои 5 копеек, и паниковать тоже не надо, развёл шум на ровном месте... всё будет пучочком...)
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k611
1751921256
Поменял бы фамилию лучше. Несёт всякую пургу...
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