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В «ПСЖ» рассматривают два варианта с будущим Сафонова

7 июля, 20:27
1

«ПСЖ» определится с будущим вратаря Матвея Сафонова после завершения клубного чемпионата мира.

«Одним из условий перехода украинского защитника [Ильи Забарного] является определенность с Матвеем Сафоновым – его либо отдадут в аренду, либо продадут.

Но из-за затянувшихся и непростых переговоров с Доннаруммой по новому контракту все зависло. Пока клуб не понимает, с кем идти в сезон первым номером.

В «ПСЖ» рассматриваются два сценария развития ситуации:

1. Продление контракта с Джанлуиджи Доннаруммой на прежних условиях, без повышения зарплаты. В этом случае Сафонова могут отдать в аренду или продать, чтобы освободить место в ростере.

2. Выгодная продажа Доннаруммы за год до окончания контракта. Если это произойдет, на его место будет куплен лучший вратарь прошедшего сезона Лиги 1 – Лукас Шевалье из «Лилля», а Сафонов останется в команде и будет бороться за статус первого номера. Однако тогда трансфер Забарного может не состояться из-за имиджевых рисков и общественной реакции.

Спортивный блок просчитывает все варианты. У Сафонова есть интерес из Англии, Лиги 1 и топ-клубов Турции, его готовы взять в аренду. Но пока в клубе нет финального решения. Все будет зависеть от судьбы Доннаруммы», – сообщил источник.

  • В прошедшем сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Клубный чемпионат мира ПСЖ Сафонов Матвей
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Oldtrafford83
1751952119
Циркачи хо.хло-петушиные))
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