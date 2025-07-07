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Ловчев отреагировал на драку Смолова в «Кофемании»

7 июля, 20:08
3

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о скандале с участием Федора Смолова.

  • 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
  • В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
  • С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

– У Смолова никогда прежде не было подобных эпизодов. Он нормальный человек.

Я вижу, как это происходило. Подошел Федор, начал что‑то объяснять, извиняться. И когда он отворачивается, вдогонку ему что‑то идет. Что – это другой вопрос. Никто об этом не говорит почему‑то.

Да, он плохо поступил. Это плохо для футбола. Когда Кокорин и Мамаев сделали то, что сделали, Юрий Павлович Семин, великий футбольный человек, сказал следующее: «Вы опозорили футбол». И здесь то же самое.

Но здесь была провокация. Он не сдержался. Он сам говорит, что не прав. Что обсуждать‑то? Да мы бы все двинули на его месте. Мы все не идеальные люди.

Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит «урод» или что‑то еще. И я бы то же самое… взял бы и двинул. А когда выясняется, что его еще на деньги начали раскручивать, становится понятно, кто есть кто.

– Плохой пример вы подаете. Двинули, а потом сели бы, как Кокорин и Мамаев.

– Я в своей жизни дрался только на футбольном поле. Я никогда не дрался в жизни, никогда женщин не бил.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор Ловчев Евгений
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Комментарии (3)
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Тинез Розоп
1751908675
Каждую ночь за такое сотнями можно закрывать рядом с барами…
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Бомж Зины
1751909388
Федя в тюрьму на хайпе влетит
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Интерес
1751914438
А вот совсем не хилый и боевитый,уважающий себя Костя Дзю как-то сказал, что главное для бойца -умение бегать,и , при случае, этим надо воспользоваться, и не геройствовать.Как и уметь не реагировать на словесные провокации.Слова-это слова,а кулак-оружие,могущее стать смертельным.Полегчает, если что случится необратимое???
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