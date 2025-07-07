Сафонов посоветовал рекламный слоган для «Кофемании» после истории с дракой Смолова

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил скандал с участием Федора Смолова.
- 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
- В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
- С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.
«Ситуация удивила, но все мы под Богом ходим. Непонятная история, как с Дзюбой было, когда с него пытались денег поиметь, чтобы не показывать, как он шалит.
Хорошая пиар-команда у Смолова, замяли и сделали так, якобы не он виноват. Но в любом случае надо держать себя в определенных рамках.
Никого не осуждаю и не оправдываю. Видео все-таки без слов, может, там семью Феди оскорбили. Тогда и я бы дал в морду.
Смешно, что именно в этой «Кофемании» произошла история Кокорина и Мамаева, это плюс для маркетологов. Можно сделать слоган «Хочешь получить по морде – приходи к нам».
Футболистам лучше избегать таких инцидентов, конечно. Любое упоминание кроме некролога – реклама, иногда не очень хорошая.
Так-то Смолов – спокойный человек, не попадал в такие ситуации ранее. Неглупый парень, будет аккуратнее в следующий раз и просто уйдет при повторении подобного случая.
Хорошо, что стулом никого не ударил, а то поехал бы, как Кокорин и Мамаев», – заявил Сафонов.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.