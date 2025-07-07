Сафонов посоветовал рекламный слоган для «Кофемании» после истории с дракой Смолова

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил скандал с участием Федора Смолова.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Ситуация удивила, но все мы под Богом ходим. Непонятная история, как с Дзюбой было, когда с него пытались денег поиметь, чтобы не показывать, как он шалит.

Хорошая пиар-команда у Смолова, замяли и сделали так, якобы не он виноват. Но в любом случае надо держать себя в определенных рамках.

Никого не осуждаю и не оправдываю. Видео все-таки без слов, может, там семью Феди оскорбили. Тогда и я бы дал в морду.

Смешно, что именно в этой «Кофемании» произошла история Кокорина и Мамаева, это плюс для маркетологов. Можно сделать слоган «Хочешь получить по морде – приходи к нам».

Футболистам лучше избегать таких инцидентов, конечно. Любое упоминание кроме некролога – реклама, иногда не очень хорошая.

Так-то Смолов – спокойный человек, не попадал в такие ситуации ранее. Неглупый парень, будет аккуратнее в следующий раз и просто уйдет при повторении подобного случая.

Хорошо, что стулом никого не ударил, а то поехал бы, как Кокорин и Мамаев», – заявил Сафонов.