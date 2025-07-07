Смолов – о драке в «Кофемании»: «До сих пор не знаю, причинил ли я ощутимый вред здоровью пострадавшего»

Экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил, что пытался предложить деньги человеку, которого он ударил в «Кофемании» утром 28 мая.

– Правдивы ли слухи, что ты заплатил миллион рублей пострадавшим?

– Я изначально пытался установить контакт с пострадавшим и возместить возможный ущерб.

Использовал процедуру, разрешенную законодательством РФ: через депозит нотариуса без каких-либо условий направил пострадавшему определенную сумму, чтобы компенсировать моральный вред и возможный вред здоровью.

При необходимости готов был обсуждать увеличение компенсации – но только в рамках закона.

Что касается вымогателей, то там шла речь о суммах многократно больших. И никаких выплат я им не делал и не собирался.

– Почему ты говоришь о «возможном вреде здоровью»?

- Честно говоря, я до сих пор достоверно не знаю, причинил ли я своими действиями какой-либо ощутимый вред здоровью пострадавшего.

Однако еще раз повторю: распускать руки неправильно, независимо от накала словесной перепалки.

– Что скажешь о публикациях с версиями того, что якобы произошло в кафе в то утро?

– Это в основном фейки. Почему они публикуются, все прекрасно понимают.

Готов к критике за совершенный поступок. Я ее заслужил. Однако когда читаю откровенное вранье – это и смешно, и грустно.