Смолов отреагировал на слухи, что он покинул Россию

Экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов опроверг информацию о своем отъезде за границу.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Я уезжал ненадолго из страны, но это была давно запланированная поездка на семейный отдых. Все было по согласованию с участковым – мои адвокаты поставили его в курс дела, и он согласился пообщаться со мной по возвращении.

Мы вернулись 9 июня, и с тех пор я не покидал пределы страны. Было много рабочих съемок.

В субботу я лично ездил в отделение МВД. Все время взаимодействовал с правоохранительными органами, от ответственности не скрывался», – сказал Смолов.