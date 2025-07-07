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Радимов похвалил «Зенит»

7 июля 2025, 15:59
6

Владислав Радимов оценил решение «Зенита» купить левого защитника Романа Вегу.

«Дуглас Сантос отдал «Зениту» очень многое, и его мнение уважать придется. А он может как и остаться, так и уехать. Так что надо думать о будущем.

И Роман Вега покупается не на год-два, а контракт подписан на пять лет. И все абсолютно логично – молодой парень, с перспективой.

К тому же, вполне возможна ситуация, когда Дуглас Сантос может смещаться в центр, а Вега будет играть на позиии слева в защите.

Ну и конкуренция в любом случае усилится, не надо забывать, что есть еше Горшков, который тоже может там сыграть.

Так что для разнообразия и на перспективу – это очень хорошая покупка. Тут весь пазл сложился и, я думаю, «Зенит» тут сработал очень четко«, – сказал Радимов.

  • «Зенит» перехватил Вегу у «Динамо».
  • В сезоне-2022/23 он выступал за вторую команду «Барселоны».
  • Петербуржцы заплатили за левого защитника 7,7 млн евро, по другой версии – 6,5 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Вега Роман Радимов Владислав
Комментарии (6)
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FCSpartakM
1751893990
гении, почти 8 мультов отдать за дублера Дугласа. Ощущение, что Буланов не видел вообще, что за парень приехал, что он совершенно другой по характеристикам, нежели Дуглас.
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шахта Заполярная
1751899759
Ну кто еще может зинку похвалить, все только зпрф называют
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andr45
1751901644
Понятно, что Роман Вегу — не Соболев, которого приобрели за 10 миллионов евро. Однако сумма в 6,5 миллионов евро, заплаченная за него, свидетельствует о том, что он хоть и не игрок экстра-класса, но обладает большим потенциалом. Этот футболист сможет достойно занять место на скамейке запасных и показать себя на ней не хуже других иностранцев и паспортистов. Я в него верю!
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