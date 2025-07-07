Радимов похвалил «Зенит»

Владислав Радимов оценил решение «Зенита» купить левого защитника Романа Вегу.

«Дуглас Сантос отдал «Зениту» очень многое, и его мнение уважать придется. А он может как и остаться, так и уехать. Так что надо думать о будущем.

И Роман Вега покупается не на год-два, а контракт подписан на пять лет. И все абсолютно логично – молодой парень, с перспективой.

К тому же, вполне возможна ситуация, когда Дуглас Сантос может смещаться в центр, а Вега будет играть на позиии слева в защите.

Ну и конкуренция в любом случае усилится, не надо забывать, что есть еше Горшков, который тоже может там сыграть.

Так что для разнообразия и на перспективу – это очень хорошая покупка. Тут весь пазл сложился и, я думаю, «Зенит» тут сработал очень четко«, – сказал Радимов.