Юрист назвал условие для привлечения Смолова к уголовной ответственности

Юрист Сергей Жорин допустил, что Федор Смолов еще может стать фигурантом уголовного дела.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Здесь все зависит от потерпевших. Если они заявляют, что не имеют претензий, и если на данный момент вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое никто не обжалует, особенно сами потерпевшие, то и никакой уголовной ответственности для Смолова не наступит.

Однако обжаловать такое постановление несложно. На практике это происходит часто: в подавляющем большинстве случаев прокуратура отменяет подобные отказные постановления, и доследственная проверка возобновляется.

Если потерпевшие будут настаивать, если они подадут жалобу, добьются проведения судебно-медицинской экспертизы, то вполне возможно возбуждение уголовного дела.

А вот уже квалификация – по какой статье – будет зависеть от степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Если, например, действительно был перелом челюсти, как сообщалось в СМИ, то это, скорее всего, уже причинение вреда средней тяжести. А это уже статья 112 УК РФ, и наказание по ней достаточно серьезное.

Так что в сухом остатке: будет ли возбуждено дело о причинении вреда здоровью и будет ли Смолов привлечен к ответственности, зависит исключительно от позиции потерпевших», – сказал Жорин.