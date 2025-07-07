Черчесов процитировал песню из фильма «Большая перемена», отвечая на вопрос о возвращении в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможности работы в РПЛ.
– Вам не кажется, что период, что вы не работаете в РПЛ, затянулся?
– Нет. Почему?
– Хочется вас видеть в одном из клубов.
– Помните фильм «Большая перемена»?
– Да.
– Там звучит песня, где есть слова «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает». Так что дайте еще время, дождемся. Всем коллегам желаю хорошего старта сезона, хорошей работы.
– Вы сами скучаете по работе?
– Я бы так не сказал. Я – на работе: смотрю матчи, анализирую. Вчера был на футболе, позавчера...
Источник: «РБ Спорт»