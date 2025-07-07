Корнеев – о «Спартаке»: «Полный бардак в спортивном департаменте, в этот клуб не хотят идти игроки»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

– Наверное, самый удивительный пока трансфер этого лета – Заболотный в «Спартаке». В чем логика?

– Знаете, такое впечатление, что кто-то позвонил Кахигао, который отдыхал на Мальдивах, и сказал, что трансферы уже давно можно делать! «Спартак» везде опаздывает. И у меня, наверное, впервые сложилось ощущение, что в этот клуб игроки не хотят идти, учитывая полный бардак в спортивном департаменте.

Понимаете, «Спартак» умудряется покупать задорого и очень дешево продавать. А бывает, и вовсе отпускает футболистов бесплатно. Просто браво! Заболотный никому не был нужен из топовых клубов! Кроме «Спартака»...

– С чем связываете спад в игре Угальде весной? Способен ли он забить 17 мячей в новом сезоне?

– Угальде будет играть так же, как и до прошлого сезона. Думаю, он и десяти мячей не забьет.