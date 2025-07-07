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  • Корнеев – о «Спартаке»: «Полный бардак в спортивном департаменте, в этот клуб не хотят идти игроки»

Корнеев – о «Спартаке»: «Полный бардак в спортивном департаменте, в этот клуб не хотят идти игроки»

7 июля, 11:23
11

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

– Наверное, самый удивительный пока трансфер этого лета – Заболотный в «Спартаке». В чем логика?

– Знаете, такое впечатление, что кто-то позвонил Кахигао, который отдыхал на Мальдивах, и сказал, что трансферы уже давно можно делать! «Спартак» везде опаздывает. И у меня, наверное, впервые сложилось ощущение, что в этот клуб игроки не хотят идти, учитывая полный бардак в спортивном департаменте.

Понимаете, «Спартак» умудряется покупать задорого и очень дешево продавать. А бывает, и вовсе отпускает футболистов бесплатно. Просто браво! Заболотный никому не был нужен из топовых клубов! Кроме «Спартака»...

– С чем связываете спад в игре Угальде весной? Способен ли он забить 17 мячей в новом сезоне?

– Угальде будет играть так же, как и до прошлого сезона. Думаю, он и десяти мячей не забьет.

  • 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Форвард подписал со «Спартаком» контракт на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
  • 23-летний Угальде провел в прошедшем сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
  • Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Угальде Манфред Корнеев Игорь
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Комментарии (11)
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Цугундeр
1751878124
)) Бомба- красава! Пошёл разогрев для розовых фламинго, в лучах заката.) Кстати о "Фламенго".. Там же грязные деньги с Питера)) Зашкварно- же?))
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fakeid
1751878200
фк сбардак (позор)
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СильныйМозг
1751878364
Начали бы люди почаще говорить правду о спартаке, так туда, даже такие звезды, как Зе Болотный, будут отказываться идти! :))))
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SLADE2019
1751881195
Корнеев, не тебе судить Спартак. Не такой уж ты сильный менеджер был, чтобы выделываться здесь.
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lek!
1751883031
Не перестану говорить , что спартаку подошел бы Даку из Рубина . Почему она не возьмет его , да и стоит он ни так дорого . Всякий шлак возьмут 10-15 мил , который не заиграет и продадут за 2 мил
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andr45
1751885354
КОРНЕЕВ, который БЫВШИЙ) О БАРКО «Во-первых, Барко – это не игрок основы «Ривер Плейт», так что по сумме трансфера есть большие вопросы. Откуда вообще такой ценник за игрока, у которого на протяжении нескольких лет слабая статистика?» «На мой взгляд, Обляков намного динамичнее и функциональнее. Достаточно вспомнить, на скольких позициях он поиграл, включая защитника» Об УГАЛЬДЕ ««Костариканец до сих пор стучится в стену, мечтая со своим агентом о том, что «Спартак» его отпустит и отдаст всю сумму, которая ему положена по контракту.» «Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде — игрок момента, и сегодня он с пары рикошетов и забил. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах» О МАРКИНЬОСЕ «Его главное отличие от остальных – футбольные трусы, натянутые слишком высоко, а не разница на поле»
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subbotaspartak
1751889326
Конечно. Кто в Спартак пешком ходит, бегом бегут.
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Пётр-Лаврухин-google
1751899652
Эта козлина в свой бы башке сначала разобрался. Чёрт конкретный.
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Osianin1969
1752003187
Корнеев это бывший конь педальный сбежавший из Спартака Иксперд зам Канчелскиса
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