Корнеев назвал форварда в РПЛ сильнее всех нападающих «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский клуб.

– Давайте начнем с «Зенита». Неподписание Даку – серьезная трансферная неудача?

– Здесь немного запутанная история. Нужно четко понимать, из-за чего на самом деле сорвалась сделка. Но по спортивным показателям, своим качествам Даку сильнее всех нападающих «Зенита». С этой точки зрения питерцы могут жалеть о том, что не подписали такого форварда.

– А так ли он нужен был питерцам?

– Видно, не так уж сильно, раз отпустили ситуацию. Я бы не раздумывал!