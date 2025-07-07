Корнеев назвал форварда в РПЛ сильнее всех нападающих «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский клуб.
– Давайте начнем с «Зенита». Неподписание Даку – серьезная трансферная неудача?
– Здесь немного запутанная история. Нужно четко понимать, из-за чего на самом деле сорвалась сделка. Но по спортивным показателям, своим качествам Даку сильнее всех нападающих «Зенита». С этой точки зрения питерцы могут жалеть о том, что не подписали такого форварда.
– А так ли он нужен был питерцам?
– Видно, не так уж сильно, раз отпустили ситуацию. Я бы не раздумывал!
- 27-летний Даку в минувшем сезоне провел за казанцев 29 матчей, забил 15 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
- Ожидается, что албанец подпишет новый контракт с «Рубином», рассчитанный до 2029 года. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2026-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»