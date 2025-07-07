Ловчев высказался о спорах вокруг капитана в «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал заявление вратаря «Динамо» Андрея Лунева о выборе Бителло капитаном команды.
«Это определяет тренер, кому‑то он больше доверяет. В разные времена по‑разному было. В мое время в «Спартаке» были выборы, потом немного по‑другому – назначаемо. За границей где‑то более старший выводит команду.
Футболисты говорят о том, что капитан должен быть русский или кто‑то другой, но не отдают пальму первенства тому, кто вышел с капитанской повязкой. А это важно. Это отношение к этому еще и тренера.
Если игроки недовольны, а они недовольны тем, кого назначили, значит, это будет не на пользу команде. Потому что игроки должны быть уверены в том, что это правильный выбор.
Сейчас очень сильно меняются составы. Обычно уважаемый человек, который долго играет в команде, выбирается капитаном. Сейчас капитаны назначаются. Учитывая то, какая текучка идет в составах, тренеры назначают то одного, то другого. И тогда происходит некое недовольство.
Тюкавин говорит, что русский капитан должен быть. Наверное, должен. С другой стороны, если есть такой, как Месси, почему должен быть русский, если Месси будет приносить больше пользы и выигрывать игры практически один? Поэтому если есть такое недовольство, значит, тренер что‑то неправильно сделал в данном случае», – сказал Ловчев.
- В товарищеском матче «Динамо» – 2Drots (3:0) часть матча капитаном был бразильский полузащитник бело-голубых Бителло. Вратарь москвичей Андрей Лунев заявил после этого: «Чудак на сборы не приезжал, а сейчас капитан – удивительно».
- Позже генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что решение назначить Бителло капитаном принимал тренерский штаб.
- Ранее форвард Константин Тюкавин сказал, что капитаном команды должен быть российский футболист.