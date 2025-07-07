Названа сумма, за которую «Спартак» может продать Угальде

«Фейеноорд» сегодня, вероятно, сделает предложение о покупке нападающего Манфреда Угальде за 17 миллионов евро. «Спартак» не продаст игрока за такую сумму при текущих отступных за костариканца, которые составляют более 30 миллионов для Европы и 80 миллионов – для российских клубов.
«С учетом того, что платежи будет предложено разбить, вариант спорный – для того, чтобы привезти кого-то на замену до старта сезона, осталась неделя.
Брали футболиста за 13 миллионов плюс 2 миллиона бонусов, которые пока не достигнуты. Если голландцы дадут 20+ миллионов, то трансфер Угальде может стать рекордным на выход для «Спартака». Тут уже есть, о чем подумать», – написал журналист Сергей Егоров.
Угальде должен вернуться в расположение «Спартака» 11 июля.
Костариканец получил дополнительную возможность для отдыха после выступлений на Золотом кубке КОНКАКАФ в июне. У «Фейеноорда» еще есть время, чтобы договориться о приезде игрока сразу в клуб.
- 23-летний Угальде провел в прошедшем сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
- Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
- Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.