Турецкий клуб хочет приобрести хавбека ЦСКА

«Истанбул Башакшехир» заинтересован в полузащитнике Аббосбеке Файзуллаеве. Турецкий клуб пока не прислал в ЦСКА предложение по игроку, но оно может прийти в ближайшие дни.
Московский клуб предпринимает серьезные усилия, чтобы оставить хавбека в составе. На игрока рассчитывает и новый главный тренер Фабио Челестини.
ЦСКА на всякий случай ищет замену Файзуллаеву. В частности клуб рассматривает Ивана Комарова из «Ростова».
- 21-летний Файзуллаев в прошлом сезоне провел за ЦСКА 39 матчей, забил 3 гола, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
- Срок контракта узбекистанца с ЦСКА истекает летом 2026 года.