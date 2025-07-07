Турецкий клуб хочет приобрести хавбека ЦСКА

«Истанбул Башакшехир» заинтересован в полузащитнике Аббосбеке Файзуллаеве. Турецкий клуб пока не прислал в ЦСКА предложение по игроку, но оно может прийти в ближайшие дни.

Московский клуб предпринимает серьезные усилия, чтобы оставить хавбека в составе. На игрока рассчитывает и новый главный тренер Фабио Челестини.

ЦСКА на всякий случай ищет замену Файзуллаеву. В частности клуб рассматривает Ивана Комарова из «Ростова».