Угальде может не вернуться в расположение «Спартака»

В «Спартаке» есть сомнения по поводу возвращения нападающего Манфреда Угальде.

Москвичи предварительно ожидают приезд легионера в расположение клуба 11 июля.

Однако есть вероятность, что в ближайшие дни будет согласован трансфер костариканца в «Фейеноорд». В таком случае он не вернется в Россию.