Угальде может не вернуться в расположение «Спартака»

В «Спартаке» есть сомнения по поводу возвращения нападающего Манфреда Угальде.
Москвичи предварительно ожидают приезд легионера в расположение клуба 11 июля.
Однако есть вероятность, что в ближайшие дни будет согласован трансфер костариканца в «Фейеноорд». В таком случае он не вернется в Россию.
- Угальде стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ с 17 голами.
- «Спартак» покупал его в январе 2024 года за 13 млн евро.
- «Фейеноорд» предложил за форварда 15 млн евро, но получил отказ.
Источник: Metaratings