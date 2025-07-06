Селюк – о драке Смолова: «У меня тоже часто возникает желание кому-нибудь вмазать»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал скандал с участием Федора Смолова.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Смолов – молодой парень, но я даже в силу своего возраста, и то с удовольствием кому-нибудь вмазал бы. Причeм у меня часто такое желание возникает.

Но вообще нужно себя сдерживать, потому что сегодня есть видеокамеры, везде всe фиксируется. Если человек, или, наоборот, негодяй, мы же не знаем. Вот он возьмeт и пойдeт с заявлением в полицию, и человек может сесть в тюрьму просто ни за что.

Это такое место, где каждый мнит себя полковником настоящим и начинают рассказывать кто есть кто.

Если тот виноват, и Федя ему вмазал, то заслужил. А, если наоборот, Федя решил красануться и стукнул какого-нибудь архитектора, тогда он не прав», – сказал Селюк.