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  • Селюк – о драке Смолова: «У меня тоже часто возникает желание кому-нибудь вмазать»

Селюк – о драке Смолова: «У меня тоже часто возникает желание кому-нибудь вмазать»

6 июля, 21:14
11

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал скандал с участием Федора Смолова.

  • 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
  • В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
  • С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Смолов – молодой парень, но я даже в силу своего возраста, и то с удовольствием кому-нибудь вмазал бы. Причeм у меня часто такое желание возникает.

Но вообще нужно себя сдерживать, потому что сегодня есть видеокамеры, везде всe фиксируется. Если человек, или, наоборот, негодяй, мы же не знаем. Вот он возьмeт и пойдeт с заявлением в полицию, и человек может сесть в тюрьму просто ни за что.

Это такое место, где каждый мнит себя полковником настоящим и начинают рассказывать кто есть кто.

Если тот виноват, и Федя ему вмазал, то заслужил. А, если наоборот, Федя решил красануться и стукнул какого-нибудь архитектора, тогда он не прав», – сказал Селюк.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор Селюк Дмитрий
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Комментарии (11)
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Блямба
1751826562
Не сдерживайся, пузырь ! Пирожков хоть похаваем на твоих похоронах
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Гера Градов
1751826910
Гавнюк этот смолов
Ответить
Грузчик
1751826998
сегодня есть видеокамеры, везде всe фиксируется. Если человек, или, наоборот, негодяй, мы же не знаем. Вот он возьмeт и пойдeт с заявлением в полицию, и человек может сесть в тюрьму просто ни за что.======= Что есть, то есть...Вот козлы этим и пользуются.
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Хулиганин
1751828512
Эх, я бы ух. Но кругом камеры, и поэтому ссыкотно. Лучше буду в твойтрубе язычком.
Ответить
да помойка, да позор
1751828695
а что мешает, ну есть же губашлепый лыжник
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sochi-2013
1751868956
Ой, а скольким людям хочется врезать по твоей роже!
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