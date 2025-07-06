Хлусевич может остаться в «Спартаке»: «Был позитивный разговор со Станковичем»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич дал комментарии по поводу своего будущего.

«Вопросы про «Краснодар» – к моему агенту. Я ничего не знаю, спокойно готовлюсь к сезону со «Спартаком». На данный момент моe будущее связано со «Спартаком».

Мы поговорили со Станковичем о моeм игровом времени. Это останется между нами. Разговор был позитивным», – рассказал футболист.