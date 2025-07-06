В «Зените» может появиться еще один Педро

«Зенит» активно ищет усиление в атакующую линию и готовит трансферное предложение по нападающему «Фламенго» Педро дос Сантосу. 28-летний Педро рассматривается как приоритетная цель клуба на позицию центрального нападающего, сообщил инсайдер Хулио Мигель Нето в твиттере.

Предварительные переговоры между «Зенитом» и представителями игрока уже проведены. Также клуб начал работу над формированием официального предложения.