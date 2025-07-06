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В «Зените» может появиться еще один Педро

6 июля 2025, 16:55
16

«Зенит» активно ищет усиление в атакующую линию и готовит трансферное предложение по нападающему «Фламенго» Педро дос Сантосу. 28-летний Педро рассматривается как приоритетная цель клуба на позицию центрального нападающего, сообщил инсайдер Хулио Мигель Нето в твиттере.

Предварительные переговоры между «Зенитом» и представителями игрока уже проведены. Также клуб начал работу над формированием официального предложения.

  • Педро выступает за «Фламенго» с января 2021 года, проведя до этого один сезон в клубе на правах аренды.
  • За время пребывания в команде он сыграл 280 матчей.
  • Контракт нападающего с «Фламенго» действует до конца 2027 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Педро
Комментарии (16)
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Дубина
1751810627
ХАХА Одни педро да цыгане! Позор блохастым( ЗПРФ!!!
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VVM1964
1751811815
Педростан какой то !)))...
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Good_win_ФКСМ
1751812547
в команде педов новое педро.... у заднеприводных все ожидлаемо и по плану... б.ом.жи, а что насчет своих, родных воспитанников???
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...уефан
1751813919
...Санкт-Пэдробург!...
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subbotaspartak
1751817938
Они как прыгнут...
Ответить
ziborock
1751820230
Да там все *****!
Ответить
ySS
1751820257
Надо бы уже искусственную копакабану делать на балтийском берегу, чтобы игроки и их семьи не так скучали по родным пампасам)
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Тинез Розоп
1751821996
У Семака племенного самца форели наверное тоже Педро зовут)…
Ответить
Хулиганин
1751826120
Можно подумать осталные там не Педро.
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BRO_football
1751837603
Я уж подумал, что Дзюба вернётся
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