В «Зените» может появиться еще один Педро

«Зенит» активно ищет усиление в атакующую линию и готовит трансферное предложение по нападающему «Фламенго» Педро дос Сантосу. 28-летний Педро рассматривается как приоритетная цель клуба на позицию центрального нападающего, сообщил инсайдер Хулио Мигель Нето в твиттере.
Предварительные переговоры между «Зенитом» и представителями игрока уже проведены. Также клуб начал работу над формированием официального предложения.
- Педро выступает за «Фламенго» с января 2021 года, проведя до этого один сезон в клубе на правах аренды.
- За время пребывания в команде он сыграл 280 матчей.
- Контракт нападающего с «Фламенго» действует до конца 2027 года.
Источник: «Бомбардир»