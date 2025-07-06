Гаврилов – о Заболотном в «Спартаке»: «Поменяли шило на мыло»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов прокомментировал трансфер в команду форварда Антона Заболотного.
– Как относитесь к переходу Заболотного?
– Это игрок такого же уровня, как и Александр Соболев. Грубо выражаясь, поменяли шило на мыло. Разве что Соболев помоложе будет, но Заболотного взяли на место, которое пустовало после ухода Александра.
– За Соболева получили деньги, а Заболотный пришел бесплатно.
– Да, но это уже коммерческая составляющая. Я говорю исключительно о футбольных качествах.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «РБ Спорт»