Гаврилов – о Заболотном в «Спартаке»: «Поменяли шило на мыло»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов прокомментировал трансфер в команду форварда Антона Заболотного.

– Как относитесь к переходу Заболотного?

– Это игрок такого же уровня, как и Александр Соболев. Грубо выражаясь, поменяли шило на мыло. Разве что Соболев помоложе будет, но Заболотного взяли на место, которое пустовало после ухода Александра.

– За Соболева получили деньги, а Заболотный пришел бесплатно.

– Да, но это уже коммерческая составляющая. Я говорю исключительно о футбольных качествах.