Лунев дал важную рекомендацию футболистам по следам драк в «Кофемании»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев высказался об инциденте с участием экс-футболиста «Краснодара» Федора Смолова. Ранее появилось видео, на котором Смолов ударил 2 мужчин в московской «Кофемании».

Сообщалось, что инцидент произошел в конце мая. Видео распространилось недавно, так как чемпиона России шантажировали и требовали деньги, чтобы информация осталась в тайне.

Андрей Лунев прокомментировал ситуацию: «Российским футболистам больше желательно не ходить в «Кофеманию». Особенно ребятам из «Динамо». На базе соберу всех молодых воспитанников и скажу: «В «Кофеманию» больше не ходить».