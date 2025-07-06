Лунев дал важную рекомендацию футболистам по следам драк в «Кофемании»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев высказался об инциденте с участием экс-футболиста «Краснодара» Федора Смолова. Ранее появилось видео, на котором Смолов ударил 2 мужчин в московской «Кофемании».
Сообщалось, что инцидент произошел в конце мая. Видео распространилось недавно, так как чемпиона России шантажировали и требовали деньги, чтобы информация осталась в тайне.
Андрей Лунев прокомментировал ситуацию: «Российским футболистам больше желательно не ходить в «Кофеманию». Особенно ребятам из «Динамо». На базе соберу всех молодых воспитанников и скажу: «В «Кофеманию» больше не ходить».
- В 2018 году в том же самом кафе драку устроили Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые за свой поступок оказались в колонии.
Источник: Sport24