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«Арсенал» купил полузащитника «Сосьедада» за 65 миллионов

6 июля, 14:12

Лондонский «Арсенал» объявил о подписании долгосрочного контракта с испанским полузащитником Мартином Субименди. Трансфер 26-летнего игрока за 65 миллионов евро состоялся 6 июля 2025 года.

Субименди перешел в «Арсенал» из «Реал Сосьедад», где он провел 236 матчей за первую команду, являясь выпускником клубной академии. В апреле 2021 года Мартин помог своей бывшей команде выиграть Кубок Испании (сезон-2019/20) в матче против «Атлетик Клуб». В сезоне-2022/23 он был ключевым игроком «Реал Сосьедад», когда клуб финишировал 4-м в чемпионате, впервые за 10 лет квалифицировавшись в Лигу чемпионов.

Игрок сборной Испании Субименди провел 19 матчей за национальную команду. Он также принял участие во всех 5 играх Олимпийских игр 2020 года в Токио, где Испания завоевала серебро. Со сборной Мартин выиграл Лигу наций УЕФА в 2023 году, а также помог своей стране победить Англию со счетом 2-1 и выиграть Евро-2024, выйдя на замену в финале во втором тайме.

«Это огромный момент в моей карьере. Это тот переход, которого я искал и который хотел совершить. Как только ты ступаешь сюда, ты понимаешь, насколько велик этот клуб и эта команда. Я нацелился на «Арсенал», потому что их стиль игры хорошо мне подходит. Они показали свой потенциал недавно, и лучшее еще впереди», – сказал Субименди.

Спортивный директор Андреа Берта отметил, что Субименди был ключевой целью клуба и «идеально подходит для состава благодаря своим высоким качествам». Главный тренер Микель Артета добавил, что Мартин принесет команде «огромное количество качества и футбольного интеллекта», а его стабильные выступления за клуб и сборную стали причиной этого трансфера.

Мартин Субименди будет выступать под номером 36 и присоединится к новой команде на предсезонных сборах в тренировочном центре Sobha Realty Training Centre. Переход завершится после прохождения всех регуляторных процедур.

  • Мартин Субименди присоединился к «Реал Сосьедад» из клубной академии.
  • Он помог «Реал Сосьедад» впервые за 10 лет выйти в Лигу чемпионов, заняв 4 место в сезоне-2022/23.
  • В составе сборной Испании на Олимпийских играх 2020 года в Токио он начинал все 5 матчей.

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Источник: официальный сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Реал Сосьедад Арсенал Субименди Мартин
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